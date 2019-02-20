Иркутяне пытаются вернуть «Победу»

Лоукостер «Победа» с апреля 2019 года перестанет летать из Иркутска в Москву и обратно. Данное сообщение подтвердила пресс-служба иркутского аэропорта. Билеты на рейсы до 31 марта 2019 года ещё можно приобрести, а с апреля сайт авиакомпании предлагает выбрать маршрут через Улан-Удэ. Сроки приостановления прямых рейсов, как и причины, не указаны. Фото: aerobilety.com

Новость вызвала бурную реакцию жителей региона. Депутаты также предпринимают шаги, чтобы прояснить ситуацию и вернуть нужное региону направление лоукостера. Запросы Министру транспорта России Евгению Дитриху и гендиректору авиакомпании «Победа» Андрею Калмыкову направил депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Фото: страница депутата Сергея Тена в Facebook

– Стоимость билетов на рейс авиакомпании «Победа» из Иркутска в Москву и обратно, к примеру, в эти выходные стоят 10 998 руб. Аналогичные билеты на «Аэрофлот» стоят 14 984 руб, то есть почти на треть дороже, – отметил Сергей Тен. – Летом разница в ценах, уверен, будет ещё больше. Посмотрим, что ответят.

Полеты самолетами «Победы» давали возможность попасть сибирякам в европейскую часть страны по сравнительно доступной цене. Рейсы были очень популярны, несмотря на то, что в стоимость билетов на пятичасовой рейс не входит бортовое питание и багаж.

Несмотря на уход из Приангарья, «Победа» планирует нарастить пассажиропоток и перевезти в 2019 году не менее 10 млн клиентов. Как сообщается на сайте авиакомпании, добиться такого результата компания собирается «за счёт пополнения парка и наращивания маршрутной сети».

– К началу календарного лета 2019 года «Победа» увеличивает флот на 50% по сравнению с летом 2018 года, – сообщает пресс-служба. – В парке будет летать 30 новых комфортабельных самолетов Boeing 737-800, поставленных напрямую с завода-производителя.