В Приангарье за контрабанду леса на 22 млн рублей осужден руководитель организации

22 февраля Усольский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении директора лесопромышленной компании. По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в 2015 году 42-летняя жительница п. Белореченский обманным путем получала лицензии на экспорт круглого леса. Это позволило ей незаконно переместить за границу товар на сумму более 22 млн рублей. При этом она уклонилась от уплаты таможенных платежей на общую сумму 15 млн рублей, а полученные деньги легализовала путем их конвертации и обналичивания. Фото: nepsite.ru Вина предпринимательницы подтвердилась. При назначении наказания подсудимой были учтены смягчающие наказание обстоятельства, в том числе частичное, в размере 3 млн рублей, возмещение причиненного преступлениями ущерба.

Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых в результате совершения преступлений, в особо крупном размере). Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Кроме того, на 3 года осужденная лишена права заниматься внешнеэкономической деятельностью.