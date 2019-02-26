В Приангарье пресекли деятельность мошеннической схемы по кредитованию

Целый комплекс оперативных и технических мероприятий был проведён полицейскими, чтобы установить личности мошенников, разместивших на информационных площадках в интернете предложения о кредитовании физлиц на выгодных условиях.

В октябре 2017 года 22-летняя братчанка разместила в социальных сетях объявления о имеющейся возможности предоставления кредитных средств. Указанные контакты приводили заинтересовавшихся пользователей на созданные в сети фейковые страницы. Представляясь сотрудницей разных кредитно-финансовых организаций, женщина предъявляла соискателям кредита разные условия оформления заявки, в том числе, предлагала пройти платное анкетирование, где запрашивалась информация о личных данных и финансовой состоятельности граждан. Кроме того, предлагалось произвести оплату страховки и других нужд. Известны случаи, когда отказывавшимся произвести платёж клиентам лже-банкирша начинала угрожать привлечением коллекторов. Позже было установлено, что в обмане жителей Приангарья был замешен и муж подозреваемой. Больше всего обманутых оказалось в городе Черемхово, также пострадали жители Братска, Ангарска и Зимы. Полицией не исключается, что география обмана может быть намного шире. Сейчас проводится оперативная работа по установлению других потерпевших от мошеннической деятельности семейной пары из Братска.

По информации Межмуниципального управления МВД России «Братское», в настоящее время у следствия есть доказательства совершённых преступлений в отношении шести потерпевших. Ведётся расследование уголовных дел по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц, либо с причинением значительного ущерба гражданину). Ещё несколько фактов квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159. Два дела уже переданы в суд. По остальным проводится дальнейшая работа.