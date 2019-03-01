94 тысяч рублей алиментов оплатил житель Иркутской области, чтобы не потерять машину

Житель г. Нижнеудинска Иркутской области оплатил задолженность по алиментам, чтобы избежать ареста своего имущества. Семиь месяцев он не выплачивал алименты своей дочери. Накопленная задолженность составила 94 тысяч рублей.

Было установлено имущество должника, а именно: автомобиль марки Toyota Corolla Fielder, 2005 года выпуска.

Судебные приставы выехали по месту жительства неплательщика, чтобы арестовать имущество. Однако, должника не было дома. Оказалось, что соседи не остались безучастными и сообщили ему о визите приставов. На следующий день мужчина явился на прием к должностному лицу Управления и полностью оплатил задолженность по алиментам.