«День Ч» прошёл в Иркутске: более 500 человек приняли участие в весеннем празднике чтения

Праздник чтения для детей и взрослых «День Ч», организованный Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и магазином «Кукуля», прошел в воскресенье 3 марта в ТВЦ «Галерея Revолюция». Эксперты из Берлина, Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ и Иркутска выступили с лекциями и мастер-классами по теме «Визуальные искусства в литературе». Генеральным партнером мероприятия стала Иркутская нефтяная компания.
Третий праздник чтения для детей и взрослых в Иркутске собрал более 500 гостей. И маленькие, и взрослые читатели смогли найти себе занятие по душе. Более 20 лекций, творческих встреч и мастер-классов прошли в рамках основной программы. Также в течение всего дня работали дополнительные творческие и интерактивные зоны.В подготовке и проведении мероприятия было задействовано более 30 компаний и организаций, заинтересованных в популяризации книжной культуры.«Для меня очень важно встречаться с новыми людьми. В Сибири публика гораздо интереснее, чем в столице. В Москве есть некое ощущение пресыщенности, а здесь – нет, и это очень бодрит, – поделился своими впечатлениями Виктор Меламед. – На празднике ко мне подходило много народу – что-то говорили, спрашивали. Иногда бывает очень ценным то, что люди спрашивают – потому что сам себе ты эти вопросы не задаешь». «Дети и подростки хорошо знакомы с комиксами, умеют читать графическую литературу. А вот для многих взрослых тема праздника – «Визуальные искусства в литературе» – стала действительно большим откровением, – отметила директор магазина «Кукуля», соорганизатор «Дня Ч» Мария Бызова. – Родители, педагоги приходили на праздник и открывали для себя новые миры, новые смыслы. Уверена, что этот интерес будет продолжаться, развиваться, и книжки с картинками уже не будут так пугать взрослых».Обсуждение графической литературы, комиксов, книжек-картинок продолжится осенью. «11 октября «День Ч» пройдет в Усть-Куте, а 12-13 октября в Иркутске мы проведем первый детский книжный фестиваль – с профессиональной программой и книжной ярмаркой, на которой можно будет приобрести новинки и хиты по издательским ценам. Обязательно пригласим нескольких федеральных спикеров», – рассказала Любовь Окладникова, директор Центра немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта, соорганизатор «Дня Ч».
Генеральным партнером осенних событий также выступит Иркутская нефтяная компания.
«День Ч» – праздник чтения для детей и взрослых. Проводится с 2018 года, весной и осенью. Формат семейного интеллектуального выходного предполагает знакомство с миром книг для всех возрастных групп: отдельная программа готовится для дошкольников, младших школьников, подростков, родителей и педагогов.
Проект праздника «День Ч» вошел во всероссийский Образовательный атлас «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы — 2018».
Группы праздника чтения «День Ч» в соцсетях:
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ВКонтакте: https://vk.com/prazdnikchtenia
Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта – лицензированный партнер Гёте-Института – работает в Иркутске с 2009 года. Основная специализация – курсы немецкого языка, поддержка в регионе культурных проектов и развитие культурных, академических и экономических связей с Германией. На базе Центра работает экзаменационный центр: в Иркутске можно сдать международные экзамены для последующей работы, учебы или практики в Германии, пройти подготовку к международным экзаменам по немецкому и английскому языкам.
Детский магазин «Кукуля» – иркутский магазин натуральных игрушек и интересных книг для детей и взрослых, культурное пространство для иркутских детей и родителей. «Кукуля» регулярно проводит проекты, направленные на популяризацию чтения в городе («Книжная поляна»). Директор «Кукули» Мария Бызова совместно с детским издательством «Настя и Никита» (г. Москва) организовала сбор средств на издание детской книги о Байкале (вышла в мае 2018 года).
Иркутская нефтяная компания занимается геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 41 лицензионном участке в Восточной Сибири. ИНК ежегодно увеличивает добычу нефти и газа, внедряет новые технологии, создает рабочие места и обеспечивает существенный рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. C 2014 реализует масштабный проект по эффективному освоению газовых запасов месторождений на севере Иркутской области.
ИНК уделяет значительное внимание развитию социальной и культурной сферы в регионах присутствия. В Иркутской области компания, в частности, поддерживает фестиваль «Звезды на Байкале», Международный фестиваль поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова, «Северный десант», на долгосрочной основе помогает музеям, библиотекам и домам культуры, год за годом увеличивая перечень спонсируемых творческих проектов.