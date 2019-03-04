«День Ч» прошёл в Иркутске: более 500 человек приняли участие в весеннем празднике чтения

Праздник чтения для детей и взрослых «День Ч», организованный Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и магазином «Кукуля», прошел в воскресенье 3 марта в ТВЦ «Галерея Revолюция». Эксперты из Берлина, Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ и Иркутска выступили с лекциями и мастер-классами по теме «Визуальные искусства в литературе». Генеральным партнером мероприятия стала Иркутская нефтяная компания. Фото Анатолия Бызова

Третий праздник чтения для детей и взрослых в Иркутске собрал более 500 гостей. И маленькие, и взрослые читатели смогли найти себе занятие по душе. Более 20 лекций, творческих встреч и мастер-классов прошли в рамках основной программы. Также в течение всего дня работали дополнительные творческие и интерактивные зоны.В подготовке и проведении мероприятия было задействовано более 30 компаний и организаций, заинтересованных в популяризации книжной культуры.

Фото Анатолия Бызова

Главной темой события стали «Визуальные искусства в литературе». Обсудить графические романы, комиксы, книжную иллюстрацию гости праздника могли не только с местными экспертами, но и со спикерами из других городов. Так, главный редактор издательства «Бумкнига» Дмитрий Яковлев (Санкт-Петербург) в своем выступлении опроверг главные заблуждения о комиксах, книжно-журнальный иллюстратор, преподаватель Британской высшей школы дизайна Виктор Меламед (Москва) выступил с лекцией «Графика – это поэзия», комиксист из Германии Мавил (Берлин) презентовал свою книгу «Киндерланд», писатель Евгений Рудашевский (Москва) рассказал о своем творческом пути и новых книгах.

Фото Анатолия Бызова

«Для меня очень важно встречаться с новыми людьми. В Сибири публика гораздо интереснее, чем в столице. В Москве есть некое ощущение пресыщенности, а здесь – нет, и это очень бодрит, – поделился своими впечатлениями Виктор Меламед. – На празднике ко мне подходило много народу – что-то говорили, спрашивали. Иногда бывает очень ценным то, что люди спрашивают – потому что сам себе ты эти вопросы не задаешь».

Фото Анатолия Бызова

Обсуждение графической литературы, комиксов, книжек-картинок продолжится осенью.

«Дети и подростки хорошо знакомы с комиксами, умеют читать графическую литературу. А вот для многих взрослых тема праздника – «Визуальные искусства в литературе» – стала действительно большим откровением, – отметила директор магазина «Кукуля», соорганизатор «Дня Ч» Мария Бызова. – Родители, педагоги приходили на праздник и открывали для себя новые миры, новые смыслы. Уверена, что этот интерес будет продолжаться, развиваться, и книжки с картинками уже не будут так пугать взрослых».«11 октября «День Ч» пройдет в Усть-Куте, а 12-13 октября в Иркутске мы проведем первый детский книжный фестиваль – с профессиональной программой и книжной ярмаркой, на которой можно будет приобрести новинки и хиты по издательским ценам. Обязательно пригласим нескольких федеральных спикеров», – рассказала Любовь Окладникова, директор Центра немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта, соорганизатор «Дня Ч».

Генеральным партнером осенних событий также выступит Иркутская нефтяная компания.