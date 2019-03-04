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Масленицу 10 марта отпразднуют в парке деревянных скульптур «Лукоморье на Байкале»

4 марта 2019

Празднование Масленицы состоится 10 марта в парке деревянных скульптур «Лукоморье на Байкале», расположенном на 49-м км Байкальского тракта. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского района.

Начало мероприятие – в 12.00, сжигание чучела Масленицы намечено на 14.00. В программе мероприятия народные гуляния и музыкальные выступления. Для гостей праздника подготовлены конкурсы по поеданию блинов на скорость, перетягиванию каната, старинные командные состязания. Кроме того, сообщают организаторы, каждый участник сможет научиться танцевать средневековые бытовые танцы.


/ СИА /
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