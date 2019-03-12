17 марта стартует иркутский этап театрального марафона

Иркутский этап Всероссийского театрального марафона стартует 17 марта. В этот день начнутся гастроли Тувинского государственного театра кукол, а на сцене Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова состоится торжественная церемония передачи символа Года театра. Всероссийский театральный марафон – одно из его главных событий. Это гастрольная эстафета, которая охватит все регионы страны. Она будет идти на протяжении всего 2019 года.

В Иркутск в рамках Всероссийского театрального марафона впервые приедет Тувинский государственный театр кукол. По информации пресс-службы правительства региона, на сцене театра кукол «Аистёнок» 17 и 18 марта гости покажут спектакль «Тойлу» по мотивам народной тувинской сказки. 19 марта в посёлке Усть-Ордынский тувинцы представят спектакль малой формы «Братья – не разлей вода». Это сказка-игра по мотивам тувинских легенд и небылиц о двух братьях и волшебном быке. Спектакли Тувинского театра кукол будут исполняться на русском языке, они адресованы детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста.



Тувинский театр кукол – это первый профессиональный театр кукол в Республике Тыва. На IV Московском открытом фестивале малых форм для детей «Сказочный мир» театр был удостоен победы в номинации «Лучшее пластическое решение» за спектакль «Кыс-Халыыр». На I Забайкальском театральном фестивале спектаклей для подростков «Крылья будущего» в Чите театр одержал победу сразу в трёх номинациях: «Лучшая постановка современной пьесы» за спектакль «Я солдат, мама», «Необыкновенное в обыкновенном» (номинация детского жюри) и «Лучшая мужская роль» (актер – Айдыс Чадамба). Дважды спектакли театра входили в longe-list Национальной театральной премии «Золотая маска».

Иркутскую область во Всероссийском театральном марафоне представит Академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова. С 21 по 23 марта на сцене Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина его артисты покажут спектакль по повести Распутина «Последний срок» и «Старомодную комедию» по пьесе А. Арбузова.

Гастроли проходят согласно графику Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России, финансируются, в том числе, за счет средств федерального бюджета.