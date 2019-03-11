Более 150 человек приняли участие в фестивале скандинавской ходьбы «Сарминский лед»

Фестиваль скандинавской ходьбы «Сарминский лед» состоялся в районе Малого моря на Байкале. Мероприятие, проведенное в рамках «Зимниады – 2019», собрало более 150 участников из Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Байкальска, Улан-Удэ, Москвы и других территорий, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.

- Интерес к скандинавской ходьбе постепенно растет. С каждым годом этим видом физической активности занимается все больше людей. Если в 2018 году на фестиваль приехали около 90 человек, то в 2019 число участников превысило 150, – рассказал президент Байкальской федерации скандинавской ходьбы Андрей Кудаев.



В ходьбе на пять километров среди женщин 18-49 лет победу одержала Галина Козлова из Байкальска. Второй стала Елена Алагуева из села Еланцы Ольхонского района Иркутской области. Третий результат показала Наталья Варга из Москвы. Первое место среди мужчин в этой же возрастной группе занял Алексей Тугаринов из Байкальска.

В аналогичном виде среди женщин 50-59 лет лучшей стала Галина Турбина из Ангарска. Второй к финишу пришла Светлана Плесенская. Тройку сильнейших замкнула Энгельсина Балданова. Обе – представительницы Улан-Удэ. Победу среди мужчин одержал Алексей Ширинкин из Ангарска.



Пятикилометровую дистанцию среди женщин 60-69 лет быстрее всех преодолела ангарчанка Елена Кунц. Второй пересекла финишную черту Лидия Пьяникова из Байкальска. Третье время показала иркутянка Маргарина Щукина. «Золото» среди мужчин завоевал Геннадий Колодин из Улан-Удэ. Второе место занял Олег Молчанов из Слюдянки.

Победительницей ходьбы на пять километров среди женщин старше 70 лет стала Альвина Кодачигова из Иркутска. «Серебро» – у ангарчанки Тамары Кукс. На третью ступеньку пьедестала почета поднялась Людмила Персикова из Иркутска.

Лучшей в ходьбе на 10 километров среди женщин 18-49 лет стала Инна Ханхарова из села Баяндай. Первый результат на аналогичной дистанции в возрастной категории старше 50 лет показала иркутянка Галина Ведерникова. Серебряную медаль завоевала Наталья Устинова, бронзовую – Светлана Иванова. Обе спортсменки представляли на фестивале команду из Тулуна.

Победа на 15-километровой дистанции среди женщин досталась москвичке Ольге Винниковой. Второй результат показала Наталия Кудрявцева из Улан-Удэ. Среди мужчин первенство одержал ангарчанин Владислав Кудаев. Победители и призеры фестиваля были награждены медалями, дипломами и ценными призами.