Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал жилые дома микрорайона «Сити Парк»

Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал дома в жилом комплексе «Сити Парк» блок - секции № 1, 2, 3, который возводит ООО «Сити Парк».

Банк УРАЛСИБ предлагает различные ипотечные программы для приобретения квартир в этом микрорайоне. Минимальная ставка на приобретение строящегося жилья составляет 10,5%, минимальный первоначальный взнос - 15% от стоимости недвижимости.

Жилой комплекс «Сити Парк» расположен в непосредственной близости от исторического, культурного и делового центра Иркутска. Дворы жилого комплекса оборудованы детскими игровыми площадками, спортивными площадками с современными WORK-OUT зонами, беседками для отдыха и чтения. Дома имеют подземный паркинг, колясочные, гостевые парковки.

Банк УРАЛСИБ стабильно входит в число крупнейших ипотечных банков. Банк занял 10 место в рейтинге российских ипотечных банков («Высшая ипотечная лига») по объему ипотечного кредитования за 2018 год, согласно исследованию аналитического центра портала «РУСИПОТЕКА».

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка в Иркутске, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 515 банкоматов, 527 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.