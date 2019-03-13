На поддержку аграриев Иркутской области выделят на треть больше средств, чем в прошлом году

На поддержку сельхозтоваропроизводителей Иркутской области до 1 июля 2019 года планируется направить из консолидированного (областной и федеральный) бюджета 1,9 млрд рублей. За аналогичный период 2018 года объём доведённого финансирования составлял 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области.



Средства пойдут на финансирование животноводства, растениеводства, технической и технологической модернизации сельского хозяйства, развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости.



– 29% от общей суммы средств, предусмотренных на поддержку сельского хозяйства в Иркутской области, будет направлено на обеспечение отрасли растениеводства. В частности, в 2019 году увеличено финансирование на поддержку элитного семеноводства. На эти цели выделено 92 млн рублей, из которых 19,3 млн – средства областного бюджета. Применение элитных семян способствует эффективному использованию посевных площадей. Это один из факторов, повышающих урожайность культур и улучшающих качество зерна. В 2019 году в Иркутской области элитными семенами районированных сортов зерновых и зернобобовых культур планируется засеять не менее 14% посевных площадей, – отметил Илья Сумароков.

Министр также рассказал, что в 2019 году аграриям Иркутской области впервые будет выплачиваться субсидия на произведенный, реализованный или переданный в собственную переработку картофель. Ранее по этому направлению субсидировались только затраты на производство, реализацию или переработку овощей открытого грунта. Объём областного финансирования на эти цели в 2019 году вырос увеличился до 15 млн рублей.



Помимо указанных направлений, в растениеводстве региона будут субсидироваться: подготовка паров, приобретение инсектицидов и фунгицидов, семян кормовых культур (с учётом доставки в районы Крайнего Севера), несвязанная поддержка, затраты по культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.