На Байкале в районе Малого моря под лед провалился еще один автомобиль

13 марта на озере Байкал в районе мыса Уляхта частично провалился под лед легковой автомобиль «Тойота». Водитель и два пассажира не пострадали, они выбрались из тонущего транспортного средства самостоятельно. Причиной происшествия стал выезд на лед вне ледовых переправ.

Это уже четвертый случай провала техники в районе Малого Моря за последние несколько дней. По счастливой случайности обошлось без жертв.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, ледовая обстановка на Байкале меняется ежедневно. Предсказать появление трещин и образование участков с открытой водой невозможно. Подвижки льда фиксируются все чаще. Эти явления крайне опасны, предупреждают спасатели.