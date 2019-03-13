В Иркутске назвали лучшего учителя и лучшего воспитателя 2019 года

В Иркутске подвели итоги муниципального этапа региональных конкурсов «Лучший учитель» и «Лучший воспитатель» 2019 года. Победителей объявили во время интернет-брифинга в рамках проекта «Образовательная весна. Новые горизонты».

Победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года-2019» стала преподаватель французского языка гимназии №25 г. Иркутска Галина Ащенкова. Призерами стали учитель информатики лицея ИГУ Максим Лавлинский и учитель математики СОШ №69 Алина Новожилова. Лауреат конкурса - учитель биологии СОШ № 9 Ирина Борисенко.

Победителем муниципального этапа регионального конкурса «Лучший воспитатель 2019 года» стала учитель-логопед детского сада №122 Светлана Калиниченко. Призерами конкурса стали воспитатель детского сада №151 Анастасия Катрань и музыкальный руководитель детского сада №139 Ксения Ковбас.

Как сообщает пресс-служба мэрии, победители муниципального этапа будут представлять Иркутск на региональном профессиональном конкурсе «Учитель года-2019» и на региональном этапе Х Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».

Автор:Пресс-служба администрации города Иркутска