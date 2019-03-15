Иркутскстат: Женщины больше зависимы от сна, чем мужчины

15 марта отмечается Всемирный день сна, учрежденный в 2008 году Всемирной организацией здравоохранения в рамках проекта по проблемам сна и здоровья. Эти две стороны нашей жизни – сон и здоровье – тесно связаны. По информации Иркутскстата, 55% опрошенных российских мужчин и 62% женщин сказали, что для поддержания хорошей физической формы необходимо достаточно спать. Хороший сон по значимости практически равен таким мерам, как подвижный образ жизни, физкультура и спорт, туризм, рациональное питание.

Медики говорят о необходимости спать не менее 8 часов в сутки. Точных данных о продолжительности сна россиян, к сожалению, нет. Но косвенно судить об этом можно по материалам выборочного наблюдения, проведенного Росстатом в 2014 году, исследовалось использование времени жителями страны. Подобные обследования вошли в статистическую практику не так давно и проводятся нечасто. Но совсем скоро (в сентябре 2019 г.) статистики будут вновь расспрашивать россиян, на что они тратят минуты и часы.

В 2014 г., кроме времени на работу, дорогу до нее и обратно, а также досуг, учитывались суммарные затраты времени на сон, прием пищи, уход за собой. Работающая женщина в будний день отводит на это в среднем 10 часов 19 минут, мужчина – 10 часов 31 минуту. Если учесть приверженность женщин к красоте и вечное стремление хорошо выглядеть, в сравнении с мужчинами на уход за собой ей надо больше времени (прическа, макияж, маникюр). Соответственно на сон остается меньше. Неработающие мужчины и женщины по сравнению с занятыми в экономике имеют на эти цели дополнительно два с половиной часа. Такую же фору по времени получают работники в выходной день, теперь и они могут позволить себе все делать без лишней спешки и подольше поспать.

Наличие или отсутствие детей также влияет на возможность заняться собой или отдохнуть. В рабочие дни наличие детей сокращает личный бюджет времени на час-полтора по сравнению с бездетными семьями.

Больше всего времени для себя имеют неработающие пенсионеры (примерно 14 часов в сутки), причем для них практически нет разницы между буднями и выходными, а также в зависимости от пола.