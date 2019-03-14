Как изменятся тарифы на ОСАГО

В марте на сайте «Аргументы и Факты» состоялась онлайн-конференция, посвященная первому этапу либерализации ОСАГО, которая стартовала с 9 января 2019 года. На вопросы читателей издания о тонкостях нововведений ответил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Глава союза рассказал, что, несмотря на то, что со старта первого этапа на момент проведения конференции прошло всего полтора месяца, средняя цена полисов «автогражданки» уже сократилась до 7% в 61 регионе России, где проживает почти 90% всех автовладельцев. В целом по стране средняя премия для легковых автомобилей физлиц снизилась на 1,7%, до 5,6 тыс. рублей, для мотоциклов и мотороллеров – в 2,3 раза, для автомобилей юридических лиц - на 12,8%.

Причем пока в силу вступили лишь две новые нормы: расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз, в границах которого страховщики могут устанавливать свои тарифы, и увеличение градаций для расчета коэффициента «возраст-стаж» с 4 до 58 для более индивидуального расчета рисков каждого водителя. С 1 апреля начнет работать нововведение: коэффициент «бонус-малус», который присваивается за безаварийную езду, будет у каждого водителя один. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов «бонус-малус», то ему будет присвоен самый низкий из них.

Игорь Юргенс заверил, что Банк России как регулятор осуществляет мониторинг работы страховщиков на рынке ОСАГО, чтобы выявлять ситуации, когда компании необоснованно завышают или занижают стоимость полиса. Неисполнение требований ЦБ РФ чревато для страховой компании отзывом лицензии. А после того как тарифы по ОСАГО будут полностью индивидуализированы, конкуренция между страховыми компаниями на этом рынке усилится, а значит цены на полисы пойдут вниз.

«За реформой внимательнейшим образом следят и Банк России, и депутаты Государственной думы: думский Комитет по финансовому рынку во главе с Анатолием Аксаковым, который запрашивает информацию у РСА и ЦБ РФ о состоянии цен на рынке ОСАГО. Будьте уверены, реформа находится под очень жестким контролем», - пояснил глава РСА.

Он также отметил, что либерализация ОСАГО направлена не только на повышение доступности полисов, но и на сокращение аварий на дорогах.

«Опасений насчет того, что либерализация тарифов ОСАГО заставит водителей отказаться от покупки полиса, у нас нет. Наоборот, эта реформа призвана сократить аварийность на наших дорогах. Введение этих норм приведет к тому, что аккуратный водитель, который не попадает в аварии, станет платить за полис меньше, а злостному нарушителю ПДД придется увеличить свои расходы на покупку «автогражданки»», - заметил президент РСА.

Следующим этапом реформы ОСАГО в России будут уже законодательные изменения, которые готовит Минфин РФ. Пока какие-либо сроки вступления в силу этого закона называть преждевременно. Известно лишь, что увеличение лимита выплат за вред жизни и здоровью в ОСАГО с нынешних 500 тыс. рублей до 2 млн рублей, согласно последней редакции документа, планируется с 1 января 2020 года. С этой же даты предполагается отмена коэффициента территории преимущественного использования транспортного средства, а с 1 октября 2020 года — отмена коэффициента мощности транспортного средства. Коэффициент, учитывающий соблюдение водителем правил дорожного движения, вступает в силу через 90 дней после принятия закона и его официального опубликования. Также планируется дальнейшее расширение тарифного коридора на 30% и 40%, но сроки зависят от сроков рассмотрения законопроекта правительством и Государственной думой.