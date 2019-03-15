АТБ стал участником программы субсидирования Минэкономразвития

Министерство экономического развития Российской Федерации утвердило Азиатско-Тихоокеанский банк в качестве уполномоченного банка по программе льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В соответствии с условиями программы предприниматели смогут получить льготные кредиты в АТБ по ставке не более 8,5%, дополнительные комиссии и сборы отсутствуют. Льготный кредит можно получить на инвестиционные цели - от 3 млн до 1 млрд рублей на срок до 10 лет, а на пополнение оборотных средств – от 3 до 100 млн рублей на срок до 3 лет. Правительство РФ берет на себя субсидирование недополученных банками доходов.

Таким образом, программа повышает доступность льготного оборотного и долгосрочного инвестиционного кредитования субъектов МСП при реализации значимых проектов в приоритетных отраслях экономики. Действие программы рассчитано с 2019 по 2024 годы.