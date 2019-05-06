Банк «Открытие»: ипотека останется драйвером роста рынка кредитования населения в 2019 году

Несмотря на продолжающееся повышение ставок по ипотечным кредитам, объем выдач ипотеки в России даже по сравнению с рекордным 2018 годом продолжает расти. Хотя во второй половине 2019 года темпы роста ипотеки могут замедлиться, она останется значимым драйвером роста рынка розничного кредитования в России. Об этом заявили эксперты банка «Открытие».

По словам директора по макроаналитике КИБ банка «Открытие» Дмитрия Харлампиева, повышение ставок по ипотечным жилищным кредитам, которое проявилось в сентябре – декабре 2018 года, а также продолжилось в начале текущего года, могло закономерно оказать сдерживающий эффект на рынок ипотечного кредитования. Согласно доступным данным, средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту в сентябре 2018 – феврале 2019 года выросла примерно на 0,75 п. п.

В «Открытии» отмечают некоторое замедление месячных темпов роста ипотечных кредитов в России с начала IV квартала 2018 года. Однако текущие годовые темпы роста портфеля ИЖК остаются достаточно высокими – выше 25%.

«Мы рассчитываем на замедление роста ипотечного сегмента кредитного рынка в 2019 году вследствие негативного эффекта от накопленного повышения регулируемых ставок, из-за сохранения и даже усиления тенденции снижения реальных доходов населения и эффекта высокой базы (среднегодовой темп роста в 2018 году составил порядка 23%)», - говорит Харлампиев. «Кроме того, возможный негативный эффект для ипотеки на первичном рынке жилья может возникнуть из-за внедрения с 1 июля правила эскроу-счетов для застройщиков. Определенный охлаждающий эффект на ипотечный рынок также может оказать повышение ЦБ РФ коэффициента риска по кредитам с относительно низким первоначальным взносом в начале 2019 года».

Тем не менее, в банке «Открытие» полагают, что ипотечный рынок в высокой вероятностью в среднесрочном периоде будет демонстрировать опережающие темпы роста и останется значимым драйвером развития кредитования физических лиц в целом. «Другие сегменты условной розницы – автокредитование и потребительское кредитование вероятно покажут большее замедление, охлаждению активности в потребительском кредитовании будет дополнительно способствовать и повышение ЦБ РФ коэффициентов риска по необеспеченным кредитам в сентябре 2018-го и апреле 2019 года», отмечает Харлампиев.