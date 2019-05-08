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Бессмертный полк в Иркутске 2019: где пройдет и во сколько

8 мая 2019

В Иркутске народное шествие «Бессмертный полк» в 2019 году начнется 9 мая в 10:30 у танка «Иркутский Комсомолец». Пройти в колонне «Бессмертного полка» может любой желающий, предварительная запись не нужна. Формирование колонны начнется за час до шествия, в 9:30, на пересечении улиц Советская и Декабрьских Событий. 

С 10:30 до 11:30 участники движения пройдут по улице Декабрьских Событий до улицы Нижняя Набережная.

В 11:30 у памятника «Московские ворота» к процессии присоединится дополнительная колонна, которую начнут формировать в 10:30 специально для тех иркутян и гостей города, которые не смогут идти от танка «Иркутский Комсомолец».

Далее колонна «Бессмертный полк»на улице Нижняя Набережная поворачивает налево и продолжает движение до улицы Сухэ-Батора.

В 12:15  «Бессмертный полк» пройдет по площади на сквере имени Кирова перед трибунами с ветеранами ВОВ.

Цель «Бессмертного полка» – сохранить в каждой российской семье личную память о поколении Великой Отечественной войне. В Иркутской области шествие Бессмертного полка проводится с 2014 года. Инициаторами проведения акции стали общественные организации Иркутской области.


/ СИА /
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