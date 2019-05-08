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Синоптики прогнозируют в Иркутской области штормовой ветер

8 мая 2019

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 8 мая в 13.00-16.00 в западных, северо-западных и верхнеленских районах, в 15.00-18.00 в центральных, южных районах ожидается западный, северо-западный ветер с порывами до 20-25 м/с, пыльные бури, местами грозы, ливни, сильные осадки в виде дождя, мокрого снега.

В Прибайкалье сложились неблагоприятные погодные условия для пожарной безопасности, сообщает  главное управление МЧС России по Иркутской и напоминает, что на  территории региона действует особый противопожарный режим.


/ СИА /
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