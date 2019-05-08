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Россияне назвали 10 самых любимых фильмов о войне

8 мая 2019

Самыми любимыми фильмами о войне среди россиян являются в основном советские кинокартины: «В бой идут одни старики» (26%), «А зори здесь тихие» (20%), «Они сражались за Родину» (15%), «17 мгновений весны» и «Т-34» (по 13% каждый). Об этом сообщает всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.

Первая пятерка любимых фильмов о войне совпадает у мужчин и женщин. Вторая пятерка у российских мужчин выглядит иначе: «Освобождение» (11%), «Сталинград» (1989 г.) (7%), «Горячий снег», «Смерш» и «Офицеры» (по 5% каждый). Во вторую пятерку любимых фильмов о войне у женской половины вошли: «Летят журавли» (8%), «Офицеры» (7%), «Освобождение» (5%), «Блокада Ленинграда», «Сталинград» (1989 г.) (по 4% каждый).

ТОП-10 самых любимых фильмов о Великой Отечественной войне

    % опрошенных
1 "В бой идут одни старики" 26
2 "А зори здесь тихие" 20
3 "Они сражались за Родину" 15
4 "17 мгновений весны" 13
5 "Т-34" 13
6 "Освобождение" 8
7 "Офицеры" 6
8 "Летят журавли" 5
9 "Блокада Ленинграда" 5
10 "Сталинград" (1989 г.) 5

 

Также эксперты ВЦИОМ спросили россиян о том, какие им больше нравятся фильмы о ВОВ — советские или современные российские. Почти каждый второй опрошенный (55%) считает, что современные российские фильмы хуже советских, из них 58% в возрасте от 25 до 34 лет.

«Поколение Z (те, кто родился во второй половине 90-х и в 2000-е) часто не разделяет пристрастия более старших поколений,  отмечает директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. -  Для молодежи до 24 лет историческая достоверность, драматизм фильма и качество игры актеров не являются определяющими критериями качества картины. Для них важнее динамичный сюжет, эмоциональность, насыщенность видеоряда, интрига. Современный кинематограф не сможет существовать, если не будет принимать в расчет эти качества. Не являются исключением и фильмы о войне - для того, чтобы их смотрела молодежь, режиссерам и актерам приходится соответствовать ее вкусам».


/ СИА /
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