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Промсвязьбанк дарит 300 бонусных баллов новым держателям кредитных карт

13 мая 2019

Промсвязьбанк возобновил акцию «Добро пожаловать!» по кредитным картам. Клиенты, открывшие до 15 августа 2019 года кредитные карты «Двойной кэшбэк», «100+» или «Платинум», могут получить welcome bonus в размере 300 бонусных баллов по программе лояльности банка «Кэшбэк».

Чтобы получить welcome bonus, нужно подключиться к программе лояльности «Кэшбэк» и совершить любую покупку на сумму свыше 1000 руб. за счет кредитного лимита в первые две недели после выдачи кредитной карты. Баллы начисляются на бонусный счет не позднее четырнадцатого календарного дня после месяца, в котором были совершены операции. Начисленные бонусы можно в любой момент обменять на рубли по курсу 1 бонус = 1 рубль в интернет- или мобильном банке.

Промсвязьбанк предлагает выгодные условия по кредитным картам. По флагманской карте «Двойной кэшбэк» с лимитом до 600 тыс. руб., ставкой 26% годовых и беспроцентным периодом до 55 дней доступно начисление кэшбкэка 10% в повышенных категориях с использованием кредитного лимита, возврат 1% за остальные покупки, а также 1% от суммы погашения кредитного лимита.

Зарплатные клиенты Промсвязьбанка могут оформить кредитную карту "Платинум" со ставкой 25,9% годовых, стоимостью годового обслуживания в 590 руб., беспроцентным периодом до 55 дней и выгодным снятием наличных в любых банкоматах.

По кредитной карте «100+» с лимитом до 600 тыс. руб. беспроцентный период составляет более 3 месяцев.


/ СИА /
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