Альфа-Банк в Иркутске провел акцию «Вахта памяти»

В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Альфа-Банка в Иркутске провели ежегодную благотворительную акцию «Вахта Памяти». Акция проходит пятый год подряд. В этом году в ней примут участие 56 городах страны.

Сотрудники и члены их семей возложили венок к мемориальному комплексу «Вечный огонь» и почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Мы должны помнить невероятную волю к победе всех, кто воевал и кто трудился в тылу. Наша акция дает возможность вспомнить о великом подвиге и почтить память тех ветеранов, кого уже нет с нами. Мы рады, что коллеги участвуют в ней семьями, ведь крайне важно передать эту память нашим детям», — отмечает региональный руководитель по развитию сети отделений ОО «Иркутский» Альфа-Банка Ольга Беспечная.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «АЛЬФА-БАНК» и дочерние финансовые компании, составили 3 278,9 млрд рублей, совокупный кредитный портфель — 2 123,8 млрд рублей совокупный капитал — 500,05 млрд рублей. Чистая прибыль за 2018 год составила 82,8 млрд рублей.