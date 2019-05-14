Приангарье вошло в ТОП-5 российских регионов с самой большой суммой автокредита

В Иркутской области средний размер автокредита за год вырос на 8,1% до 883,9 тыс. рублей. В результате Приангарье вошло в пятерку регионов-лидеров по сумме автокредита. Cредний размер автокредита в целом по России в 1 квартале 2019 года вырос на 8,1% по сравнению с началом прошлого года и составил 756,2 тыс. руб., сообщает НБКИ (Национальное бюро кредитных историй.
Самый большой средний размер автокредита в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был отмечен в Москве (1 094,1 тыс. руб.), Московской области (946,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (923,7 тыс. руб.), Иркутской области (883,9 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (860,9 тыс. руб.).
В свою очередь, самый небольшой средний размер автокредита в топ-30 регионов по объемам автокредитования был зафиксирован в Кемеровской области (433,9 тыс. руб.), Удмуртской Республике (590,7 тыс. руб.), а также в Самарской области (622,7 тыс. руб.), Пермском крае (626,8 тыс. руб.) и Воронежской области (627,5 тыс. руб.).
«В последние годы средний размер автокредита рос довольно существенными темпами, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом одними из главных причин такого роста в прошлом году являлись удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, а также приостановка госпрограмм льготного кредитования. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. В последнее время они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных импортных автомобилей».
Динамика среднего размера автокредита в регионах РФ в 1 квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в руб.
|
|
По регионам
|
1 квартал 2018, руб.
|
1 квартал 2019, руб.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
991 776
|
1 094 141
|
10,3%
|
2
|
Московская область
|
849 739
|
946 167
|
11,3%
|
3
|
г. Санкт-Петербург
|
822 274
|
923 694
|
12,3%
|
4
|
Иркутская область
|
817 523
|
883 939
|
8,1%
|
5
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
773 025
|
860 889
|
11,4%
|
6
|
Краснодарский край
|
776 007
|
852 103
|
9,8%
|
7
|
Ленинградская область
|
761 325
|
841 537
|
10,5%
|
8
|
Ставропольский край
|
668 871
|
804 090
|
20,2%
|
9
|
Тверская область
|
720 753
|
803 941
|
11,5%