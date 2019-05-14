Приангарье вошло в ТОП-5 российских регионов с самой большой суммой автокредита

В Иркутской области средний размер автокредита за год вырос на 8,1% до 883,9 тыс. рублей. В результате Приангарье вошло в пятерку регионов-лидеров по сумме автокредита. Cредний размер автокредита в целом по России в 1 квартале 2019 года вырос на 8,1% по сравнению с началом прошлого года и составил 756,2 тыс. руб., сообщает НБКИ (Национальное бюро кредитных историй.

Самый большой средний размер автокредита в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был отмечен в Москве (1 094,1 тыс. руб.), Московской области (946,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (923,7 тыс. руб.), Иркутской области (883,9 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (860,9 тыс. руб.).

В свою очередь, самый небольшой средний размер автокредита в топ-30 регионов по объемам автокредитования был зафиксирован в Кемеровской области (433,9 тыс. руб.), Удмуртской Республике (590,7 тыс. руб.), а также в Самарской области (622,7 тыс. руб.), Пермском крае (626,8 тыс. руб.) и Воронежской области (627,5 тыс. руб.).

«В последние годы средний размер автокредита рос довольно существенными темпами, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом одними из главных причин такого роста в прошлом году являлись удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, а также приостановка госпрограмм льготного кредитования. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. В последнее время они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных импортных автомобилей».

Динамика среднего размера автокредита в регионах РФ в 1 квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в руб.