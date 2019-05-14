Первый в России центр экспертизы в области бизнес-этики создают РУСАЛ и бизнес-школа СКОЛКОВО

Ведущая российская бизнес-школа и крупнейшая промышленная компания объединили усилия для формирования системы обучения c возможностью использовать практические знания компаний, работающих на международных рынках и обладающих опытом применения лучших практик и управленческих подходов. Фото: iq-provision.ru

Долгосрочная программа партнерства и сотрудничества предусматривает создание на базе Московской школы управления СКОЛКОВО центра экспертизы по программам бизнес-образования в сфере управления и бизнес-этики, а также поддержку исследований в области устойчивого развития на примерах лучших мировых практик. Направление по деловой этике в Московской школе управления СКОЛКОВО возглавит основатель многих образовательных инициатив профессор бизнес-практики Том Роулинс, имеющий большой опыт работы с российским рынком.

Евгений Никитин, генеральный директор РУСАЛа:

«Уровень применения знаний в таких направлениях как «Бизнес-этика», «Стратегическое лидерство», «Устойчивое развитие», «Развитие человеческого капитала» в российской деловой среде, к сожалению, пока не вполне соответствует реальным современным запросам со стороны бизнеса. Практический международный опыт РУСАЛа и мощная образовательная и исследовательская база СКОЛКОВО объединяют свои усилия, чтобы восполнить этот пробел, а также заложить фундамент российской школы и экспертизы в сфере бизнес-этики с учетом лучших практик и актуальных международных стандартов».

Марат Атнашев, ректор Московской школы управления СКОЛКОВО:

«В бизнес-школе СКОЛКОВО мы считаем, что партнерство, основанное на общих ценностях, – важнейшая составляющая успешного проекта. Уверен, что стратегическое партнерство с компанией РУСАЛ позволит развить новые направления в бизнес-образовании, управлении и создать центр экспертизы по вопросам бизнес-этики в Московской школе управления СКОЛКОВО. Нам очень интересен опыт РУСАЛа как одной из крупнейших российских компаний, успешно работающей на глобальных рынках, а также постоянно внедряющей новые практики менеджмента».

Для достижения поставленных целей РУСАЛ и бизнес-школа СКОЛКОВО планируют разработать и провести целый комплекс совместных мероприятий для исследования текущего уровня развития российской бизнес-среды, привлечения международного экспертного сообщества для интеграции лучших практик в российские образовательные проекты и программы в сфере управления и бизнес-этики.