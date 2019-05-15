Маткапитал можно будет вложить в покупку квартир через эскроу-счета

Минстрой России разрабатывает меры, которые перенаправят обладателей материнского капитала на первичный рынок строительства с использованием эскроу-счетов. Об этом «Российской газете» рассказал Никита Стасишин – заместитель министра строительства и ЖКХ . «Материнский капитал и жилищные сертификаты в скором времени станет возможно направлять на покупку квартир в новостройках через использование эскроу-счетов. Никаких проблем не будет», – заявил заместитель министра.В настоящее время около 90% обладателей материнского капитала и жилищных сертификатов идут на вторичный рынок, отметил Стасишин. По его словам, переход обладателей жилищных сертификатов и материнского капитала на первичный рынок убережет их от потери денег.