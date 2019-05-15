Количество потенциальных банкротов в Иркутской области за год увеличилось на 12% до 17,1 тыс. человек

13,3 тыс. российских граждан воспользовались процедурой банкротства в I квартале 2019 года. В Иркутской области таких должников оказалось всего 226 человек, или 1,3% от потенциальных банкротов. Об этом сообщают аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

К потенциальным банкротам относят граждан, которые попадают под действие Закона о банкротстве – имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. По итогам I кв. 2019 г. под это определение в России попадали порядка 764,72 тыс. россиян или чуть больше 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,74 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потенциальных банкротов выросло на 11%.

Количество граждан и ИП, в отношении которых была введена процедура банкротства, выросло за год на 48%: с 8,97 до 13,31 тыс. человек.

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии – 3,2%, Бурятии – 2,5%, Магаданской обл. – 2,4%, Карачаево-Черкесии – 2,3%, ХМАО и респ. Саха (Якутия) – по 2,2%.

Если смотреть на ситуацию с реальными банкротами, то самое значительное количество граждан, в отношении которых в I кв. 2019 г. введена процедура банкротства (реализации имущества), также проживает в Москве – 1033 чел., Московской обл. – 778 чел., Санкт-Петербурге – 624 чел., Башкортостане – 569 чел. и Самарской обл. – 567 чел.

В Иркутской области за год количество потенциальных банкротов увеличилось на 12%, с 15 340 человек в I кв. 2018 г. до 17 187 человек в I кв. 2019 г. Сегодня доля потенциальных банкротов составляет 1,6% от населения всей области. При этом количество должников, которые пошли на процедуру личного банкротства, ничтожно мало и составляет всего 226 человек, или 1,3% от общей численности потенциальных банкротов. В качестве причин, которые удерживают людей от массового банкротства эксперты называют долгие сроки оформления (9-12 месяцев), стоимость (от 120 тыс. руб.) и недостаточная информированность граждан.

В исследовании были использованы данные о 57,3 млн заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в ОКБ, а также сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях, раскрытые в "Федресурсе".