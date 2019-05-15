ЦБ предлагает сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности

С 15 по 29 мая 2019 года пройдет ежегодный Всероссийский зачет по финансовой грамотности. Каждый желающий сможет оценить уровень своих знаний в области финансов, получить обратную связь и материалы для изучения проблемных тем.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте finzachet.ru и пройти тест из 30 вопросов как по сложным финансовым темам, так и по актуальным для повседневной жизни: кредиты и депозиты, пенсионные накопления и страхование, инвестиции и правила защиты от мошенников.

Участники, которые за 60 минут смогут правильно ответить на 23 вопроса, станут обладателями персональных сертификатов. При этом каждый получит подборку индивидуальных рекомендаций и материалов для повышения финансовой грамотности по темам, где были допущены ошибки и которые необходимо изучить подробнее.

Онлайн-зачет по финансовой грамотности проводится второй раз. В 2018 году тест прошли 300 тыс. человек, среди которых не только россияне, но и жители других стран – Великобритании, Бельгии, Сербии и Франции.

Организаторы зачета – Банк России и Агентство стратегических инициатив.