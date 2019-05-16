Сбербанк выиграет от роста спроса на ипотеку

В первом квартале 2019 года, по данным агентства «ДОМ.РФ», в России было выдано свыше 270 тысяч новых ипотечных кредитов на общую сумму в 591,2 млрд руб., что на 6% в натуральном выражении и на 19% в денежном выражении больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. То есть рост продолжался, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари». Хотя можно отметить, что в первом квартале текущего года его темпы немного замедлились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Главным препятствием сейчас являются возросшие процентные ставки по ипотеке, хотя и эти изменения незначительны. По оценке «ДОМ.РФ», средняя ставка по ипотечным кредитам в первом квартале выросла до 10,17% годовых, в то время как в первом квартале 2018 года она составляла примерно 9,73% годовых. Есть и другое препятствие: эскроу-счета, на которые, согласно изменениям в законодательстве, обязаны будут перейти все застройщики с 1 июля 2019 года. То есть это означает, что застройщики с 1 июля текущего года будут обязаны хранить деньги физлиц, участвующих в долевом строительстве жилья, на специальных счетах (эскроу) до ввода построенного жилого дома в эксплуатацию. Некоторые граждане опасаются, что в связи с изменениями в законодательстве цены на жилье возрастут, поэтому постарались оформить ипотечные кредиты еще годом ранее.

Хотя эти опасения оказались напрасными. По данным аналитического агентства «Индикаторы рынка недвижимости IRN.Ru», в Москве в первом квартале 2019 года рублевый индекс стоимости жилья вырос всего на 1,1% в годовом исчислении примерно до 174,2 тыс. руб. за квадратный метр, причем рост наблюдался в сегменте недорогого жилья, в основном в «хрущевках», причем подлежащих реновации, а в монолитно-кирпичных домах цены в первом квартале не росли.

Однако, поскольку в первом квартале 2019 года ЦБ РФ не повышал процентную ставку, ставки по ипотечным кредитам в 15 крупнейших банках России перестали расти и затормозились в среднем на уровне 10,5% годовых по новостройкам и на уровне в 10,6-10,7% на вторичном рынке жилья, согласно данным «ДОМ.РФ». В Центробанке в текущем году уже заявляли, что при благоприятных макроэкономических условиях очень вероятно возвращение регулятора к политике снижения ключевой ставки.

Эксперт Альпари полагает, что это будет возможно уже во втором полугодии, соответственно, до конца 2019 года можно будет ожидать дальнейшего снижения средней ставки по ипотеке до 10,2-10,5% годовых. Соответственно, рост спроса на ипотеку опять может возобновиться, и банковский сектор окажется в выигрыше. Основным бенефициаром роста спроса на ипотеку, несомненно, окажется «Сбербанк». Наша целевая цена по обыкновенным акциям «Сбербанка» составляет 270 руб. на акцию, рекомендация – покупать.