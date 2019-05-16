Опубликован закон, ограничивающий ежегодный рост земельного налога 10%

Федеральным законом от 15.04.2019 №63-ФЗ установлен предел ежегодного роста суммы земельного налога для физических лиц: он не должен превышать 10% от суммы, исчисленной в предыдущем году. Об этом сообщает ФНС.

Однако такое ограничение не учитывается при исчислении налога в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в связи с несвоевременной застройкой которых за соответствующий налоговый период для расчета налога применены коэффициенты 2 или 4.

С 2020 года предельное значение налоговой ставки в размере, не превышающей 0,3%, будет применяться только в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, а приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, используемых в этих целях, перечисленных в Федеральном законе от 29.07.2017 №217-ФЗ.