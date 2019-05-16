Новости

Опубликован закон, ограничивающий ежегодный рост земельного налога 10%

16 мая 2019

Федеральным законом от 15.04.2019 №63-ФЗ установлен предел ежегодного роста суммы земельного налога для физических лиц: он не должен превышать 10% от суммы, исчисленной в предыдущем году. Об этом сообщает ФНС.

Однако такое ограничение не учитывается при исчислении налога в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в связи с несвоевременной застройкой которых за соответствующий налоговый период для расчета налога применены коэффициенты 2 или 4.

С 2020 года предельное значение налоговой ставки в размере, не превышающей 0,3%, будет применяться только в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, а приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, используемых в этих целях, перечисленных в Федеральном законе от 29.07.2017 №217-ФЗ.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год
Доход губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2018 год составил 5,5 млн рублей
Самые богатые депутаты ЗС Иркутской области 2019
88% россиян не верят декларациям о доходах политиков и чиновников
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании