БКС Банк предлагает премиальную карту MORE для путешественников

БКС Банк и международная платёжная система Visa выпустили премиальную дебетовую карту MORE Visa Signature с расширенным набором услуг и сервисов для путешественников.

Среди ключевых преимуществ новой карты: бесплатные посещения бизнес-залов Lounge Key в аэропортах по всему миру, расширенная страховка для путешествий с покрытием 100 000 евро, которая также распространяется на активный отдых и занятия экстремальными видами спорта, онлайн-консультации с врачами из любой точки мира, увеличенный до 500 000 ?/мес. лимит на снятие наличных в банкоматах по всему миру без комиссии.

Держатели карт MORE Visa Signature будут получать бонусы за любые покупки — до 5% в зависимости от суммы ежемесячных трат. Кроме того, за покупки у тревел-партнёров онлайн-сервиса «БКС Бонус« банк начисляет дополнительные бонусы — до 10%. Так, за покупку авиабилетов клиенты получат 2% от суммы, за бронирование отелей — 6%, за аренду авто — 7%, за покупку туристической страховки — 10%.

Начисленными бонусами можно компенсировать стоимость авиабилетов любых авиалиний, бронирования отелей, аренды авто и других товаров и услуг в категории «Путешествия». Один бонус равен одному рублю, деньги мгновенно зачисляются на основной счет клиента.

Держатели премиальной карты MORE могут пользоваться специальными предложениями для путешествий от компании Visa, в числе которых получение скидки на трансферы в аэропорт и обратно, бесплатный безлимитный интернет в роуминге по всему миру и другие преференции.

Новая карта предлагается в рамках пакета услуг «MORE Prime». При совершении покупок по карте на сумму от 75 000 рублей в месяц обслуживание бесплатное.

Заказать карту MORE Visa Signature, а также подробнее узнать об условиях обслуживания и тарифах можно на сайте bcs-bank.com. Карту доставят в удобное для клиентов время и место бесплатно. Предложение действует для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Ижевска, Тольятти, Самары, Череповца, Нижнего Новгорода, Краснодара, Казани, Ульяновск, Челябинск.