Россельхозбанк предлагает монеты из драгоценных металлов

Иркутский РФ АО «Россельхозбанк» предлагает памятные монеты из драгоценных металлов. Тематические монеты из драгоценных металлов, приуроченные ко Дню пограничника (28 мая) и окончанию учебного года.

Только в период с 20.05.2019г. по 01.06.2019г. включительно на монеты: Самый лучший класс-19 (Камерун); Защитники Отечества-19 (Пограничник) (Камерун), действует специальная сниженная цена:

Более подробную информацию о котировках и других монетах можно получить на сайте Банка: http://www.rshb.ru/download-file/1639/coin.pdf или по телефонам: г. Иркутск, тел.: 8 (3952) 50-33-15 (вн.4622, 4171, 4172); 50-33-25.