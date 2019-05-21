В кругосветное путешествие с Альфа-Банком

Альфа-Банк и Mastercard запустили новую маркетинговую акцию по картам Аэрофлот Black Edition. Все клиенты, оформившие карту в рамках акции получат в подарок 3000 приветственных миль «Аэрофлот Бонус». Кроме того, после совершения покупки по карте на сумму от 1000 руб., клиент получает возможность выиграть кругосветное путешествие или один из пяти сертификатов номиналом 100 000 руб. Акция действует с 20 мая по 22 июня 2019 года.

Карта Аэрофлот Black Edition обладает множеством преимуществ: бесплатное обслуживание для первой карты на пакете услуг «Премиум», до 7% начисления на остаток по счету, до 2 миль «Аэрофлот Бонус» за каждые потраченные 60 руб., и другие привилегии премиального обслуживания.

Узнать подробности, а также заказать карту «Аэрофлот» можно на странице https://alfabank.ru/everyday/debit-cards/aeroflot/

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.