Денис Гук пригласил иркутян на SBERTALKS, находясь в Риме

Ведущий Денис Гук, находясь в Италии, пригласил иркутян на бизнес-мероприятие SBERTALKS 4.0. Интеллектуальная игра Quiz, в которой предприниматели могли блеснуть своими знаниями в области экономики, традиционно входила в программу SBERTALKS. В этом году участников ждёт что-то новое.

«Всем привет! Три последних года я принимал участие в бизнес мероприятии SberTalks в качестве ведущего КВИЗА и модератора деловой программы, мероприятие офигенно полезное, – рассказал Денис Гук на своей странице в Facebook. – В этот раз не получается принять участие, у меня приключения россиян в Италии, но очень рекомендую вам сходить!».

По словам шоумена, вот уже несколько лет подряд SBERTALKS объединяет предпринимателей Иркутска и области, желающих прокачать свой бизнес и найти полезных партнёров. В прошлом году более 500 участников встретились под крышей Центрального офиса Сбербанка в Иркутске, чтобы узнать об эффективных кейсах и поделиться бесценным опытом с другими.

«В это году будет еще круче, – пообещал ведущий. – Основные темы – это инвестиционный потенциал Иркутской области, государственная поддержка бизнеса, ну и конечно, современные тренды в экономике. Надо обязательно быть!».

SBERTALKS 4.0 пройдет 23 мая 2019 года в главном административном здании Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, актовый зал. Участие бесплатное, предварительная регистрация по ссылке.



