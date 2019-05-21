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Райффайзенбанк объявляет результаты за 1 квартал 2019 по МСФО

21 мая 2019

Райффайзенбанк объявил результаты за 1 квартал 2019 по международным стандартам финансовой отчетности. Рост чистого процентного дохода составил 8.6% до 13 321.0 млн руб. по итогам 1 квартала 2019 года по сравнению с 1 кварталом 2018, рост чистого комиссионного дохода составил 9.9% до 4 207.4 млн руб., чистая прибыль показала рост на 0.6% до 9 655.5 млн руб.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 

 

1 квартал 2019,

1 квартал 2018,

изменение,%

млн рублей

млн рублей

Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля

13 321.0

12 268.0

+8.6%

Расходы на досоздание резервов

-341.8

1 199.5

-128.5%

Чистые комиссионные доходы

4 207.4

3 827.4

+9.9%

Торговый результат

2 568.2

1 500.8

+71.1%

Административные и прочие операционные расходы

        (7 953.3)

(7 375.1)

+7.8%

Прибыль до налогообложения

12 286.2

        12 220.1

+0.5%

Чистая прибыль

        9 655.5

9 602.7

+0.6%

Соотношение расходов и доходов

38.8%

40.0%

-1.2 п п

ROE до налогообложения

33.4%

40.4%

      -7.0 п п

ROE после налогообложения

26.3%

31.7%

-5.4 п п

 

По итогам 1 квартала 2019 года прибыль до налогообложения достигла 12 286.2 млн руб., превысив показатель аналогичного периода 2018 на 0.5%, рост чистой прибыли обеспечен ростом чистого процентного дохода, чистого комиссионного дохода и торгового результата.

По итогам 1 квартала 2019 года показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка оставались на высоком уровне: 33.4% и 26.3%, при этом показав снижение относительно аналогичных показателей за 1 квартал 2018 года на 7.0 и 5.4 п.п. соответственно. Высокие показатели в 1 квартале 2018 года связаны в том числе с восстановлением резервов на общую сумму 1.2 млрд руб. в 1 квартале 2018.

В течение 1 квартала 2019 года произошло досоздание резервов на обесценение кредитного портфеля в размере 341.8 млн руб. по сравнению с восстановлением резерва на общую сумму 1 199.5 млн руб. в 1 квартале 2018 года. Стоимость риска в 1 квартале 2019 года и составила -0.2% (по сравнению с 0.8% по итогам 1 квартала 2018 года).

Чистые комиссионные доходы выросли на 9.9% до 4 207.4 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по расчетным операциям, документарному бизнесу и комиссионного дохода по страхованию.

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение показал рост на 8.6% по сравнению с 1 кварталом 2018 года и составил 13 321.0 млн руб. Рост чистого процентного дохода вызван ростом процентного дохода по кредитному портфелю в связи с расширением объемов кредитования, а также дохода по торговым и инвестиционным ценным бумагам и межбанковским размещениям.

Торговый результат по итогам 1 квартала 2019 года составил 2 568.2 млн руб., что на 71.1% выше  значения за аналогичный период 2018 года в связи с ростом доходов от переоценки иностранной валюты и валютных сделок своп.

Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение по итогам 1 квартала 2019 года составил 20 507.4 млн руб., увеличившись на 11.2% относительно аналогичного показателя за 1 квартал 2018 года.

Операционные расходы увеличились на 7.8% и составили 7 953.3 млн руб. Рост операционных расходов в основном произошел за счет роста расходов на персонал и расходов по страхованию вкладов.  При этом соотношение затрат и доходов (CIR) остается на низком уровне: по итогам 1 квартала 2019 года показатель CIR составил 38.8%.

Отчет о финансовом положении

 

31.03.2019,
млн рублей

31.12.2018,
млн рублей

изменение,%

Активы

1 099 980.2

1 126 012.7

        -2.3%

Ликвидные активы

302 225.5

   365 945.9

       -17.4%

Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов:

729 249.8

689 431.5

5.8%

розничным клиентам

272 535.3

266 762.3

2.2%

малому и микро бизнесу

    22 647.4

    22 030.9

        4.3%

среднему бизнесу

 

     61 291.5

57 382.8

6.8%

крупному бизнесу

    

    372 455.6

 

343 255.4

8.5%

Средства клиентов

    844 705.8

     872 403.4

-3.2%

Средства, полученные от материнского банка

    34 500.8

36 949.0

-6.6%

Собственные средства

148 456.6

145 609.0

2.0%

Доля индивидуально обесцененных кредитов
в суммарном кредитном портфеле

3.1%

3.1%

   0.0 п.п.

Общая достаточность капитала по Базель III

25.0%

24.2%

  +0.8 п.п.

Коэффициент достаточности капитала Н 1.0
(в соответствии с требованиями ЦБ РФ)

13.5%

13.0%

       +0.5 п.п.

 

Доля ликвидных активов за 1 квартал 2019 составила 27.5% от совокупных активов банка. Инвестиционный портфель ценных бумаг со сроком погашения до двенадцати месяцев составил 68 561.4 млн руб., денежные средства и эквиваленты показали снижение на 3.2% до 218 807.5 млн руб., снижение вызвано снижением операций обратного РЕПО на 32.6% до 73 161.3 млн руб. Банк исторически перевыполняет нормативы ликвидности ЦБ: Н2 на 01.04.2019 составил 111.3% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 160.5% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 48.3% (при регуляторном максимуме в 120%).

Рост портфеля наблюдался в следующих сегментах: средний бизнес (+6.8% до 61 291.5 млн руб.), малый и микробизнес (+4.3% до 22 967.4 млн руб.), розничные клиенты (+2.2% до 272 535.3 млн руб.) и крупного корпоративного бизнеса (+8.5% до 372 455.6 млн руб.).

Рост портфеля сопровождался стабильным качества активов, доля индивидуально обесцененных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов составила 3.1%.

Средства клиентов показали снижение по сравнению с концом 2018 года (-3.2%) и составили 844 705.8 млн руб. Средства физических лиц показали снижение на 0.2% до 465 591.2 млн руб. Доля текущих счетов в пассивах розничных клиентов составила 75.8%.

Средства юридических лиц снизились на 6.5% до 379 114.5 млн руб. по сравнению с концом 2018 года.

Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) за 2018 год составило 86.3%.

Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, снизились на 6.6% по сравнению с концом 2018 года за счет валютного эффекта и составили 34 500.8 млн руб. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка составила 3.6% по состоянию на 30.04.2019.

Собственные средства банка увеличились на 2.0% по сравнению с концом 2018 года и составили 148 456.6 млн руб.  В 2019 году Банк выплатил дивиденды на общую сумму 6 842.1 млн руб.

Банк обладает значительной достаточностью капитала и полностью отвечает регуляторным требованиям к капитализации.

Коэффициенты достаточности капитала значительно превышают минимально допустимые и составили по состоянию на 01.04.2019: Н 1.1. — 10.1% (нормативный минимум 4.5%), Н 1.2 — 10.8% (нормативный минимум 6.0%), Н 1.0 — 13.5% (нормативный минимум 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 30.04.2019 составила 25.0%.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк занимает 11-е место по размеру активов по итогам 1 квартала 2019 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» Райффайзенбанк находится на 4-м месте в России по объему средств на счетах частных лиц, 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2018 года и 7-е место по чистой прибыли

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию).

Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,1 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

После слияния Райффайзен Банк Интернационал и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), состоявшегося в марте 2017 года, объединенный банк (как ранее РБИ) действует под наименованием Райффайзен Банк Интернациональ АГ. РБИ перешли все права, обязанности и обязательства РЦБ.


/ СИА /
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