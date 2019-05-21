Райффайзенбанк объявляет результаты за 1 квартал 2019 по МСФО

Райффайзенбанк объявил результаты за 1 квартал 2019 по международным стандартам финансовой отчетности. Рост чистого процентного дохода составил 8.6% до 13 321.0 млн руб. по итогам 1 квартала 2019 года по сравнению с 1 кварталом 2018, рост чистого комиссионного дохода составил 9.9% до 4 207.4 млн руб., чистая прибыль показала рост на 0.6% до 9 655.5 млн руб.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

1 квартал 2019, 1 квартал 2018, изменение,% млн рублей млн рублей Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля 13 321.0 12 268.0 +8.6% Расходы на досоздание резервов -341.8 1 199.5 -128.5% Чистые комиссионные доходы 4 207.4 3 827.4 +9.9% Торговый результат 2 568.2 1 500.8 +71.1% Административные и прочие операционные расходы (7 953.3) (7 375.1) +7.8% Прибыль до налогообложения 12 286.2 12 220.1 +0.5% Чистая прибыль 9 655.5 9 602.7 +0.6% Соотношение расходов и доходов 38.8% 40.0% -1.2 п п ROE до налогообложения 33.4% 40.4% -7.0 п п ROE после налогообложения 26.3% 31.7% -5.4 п п

По итогам 1 квартала 2019 года прибыль до налогообложения достигла 12 286.2 млн руб., превысив показатель аналогичного периода 2018 на 0.5%, рост чистой прибыли обеспечен ростом чистого процентного дохода, чистого комиссионного дохода и торгового результата.

По итогам 1 квартала 2019 года показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка оставались на высоком уровне: 33.4% и 26.3%, при этом показав снижение относительно аналогичных показателей за 1 квартал 2018 года на 7.0 и 5.4 п.п. соответственно. Высокие показатели в 1 квартале 2018 года связаны в том числе с восстановлением резервов на общую сумму 1.2 млрд руб. в 1 квартале 2018.

В течение 1 квартала 2019 года произошло досоздание резервов на обесценение кредитного портфеля в размере 341.8 млн руб. по сравнению с восстановлением резерва на общую сумму 1 199.5 млн руб. в 1 квартале 2018 года. Стоимость риска в 1 квартале 2019 года и составила -0.2% (по сравнению с 0.8% по итогам 1 квартала 2018 года).

Чистые комиссионные доходы выросли на 9.9% до 4 207.4 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по расчетным операциям, документарному бизнесу и комиссионного дохода по страхованию.

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение показал рост на 8.6% по сравнению с 1 кварталом 2018 года и составил 13 321.0 млн руб. Рост чистого процентного дохода вызван ростом процентного дохода по кредитному портфелю в связи с расширением объемов кредитования, а также дохода по торговым и инвестиционным ценным бумагам и межбанковским размещениям.

Торговый результат по итогам 1 квартала 2019 года составил 2 568.2 млн руб., что на 71.1% выше значения за аналогичный период 2018 года в связи с ростом доходов от переоценки иностранной валюты и валютных сделок своп.

Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение по итогам 1 квартала 2019 года составил 20 507.4 млн руб., увеличившись на 11.2% относительно аналогичного показателя за 1 квартал 2018 года.

Операционные расходы увеличились на 7.8% и составили 7 953.3 млн руб. Рост операционных расходов в основном произошел за счет роста расходов на персонал и расходов по страхованию вкладов. При этом соотношение затрат и доходов (CIR) остается на низком уровне: по итогам 1 квартала 2019 года показатель CIR составил 38.8%.

Отчет о финансовом положении

31.03.2019,

млн рублей 31.12.2018,

млн рублей изменение,% Активы 1 099 980.2 1 126 012.7 -2.3% Ликвидные активы 302 225.5 365 945.9 -17.4% Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов: 729 249.8 689 431.5 5.8% розничным клиентам 272 535.3 266 762.3 2.2% малому и микро бизнесу 22 647.4 22 030.9 4.3% среднему бизнесу 61 291.5 57 382.8 6.8% крупному бизнесу 372 455.6 343 255.4 8.5% Средства клиентов 844 705.8 872 403.4 -3.2% Средства, полученные от материнского банка 34 500.8 36 949.0 -6.6% Собственные средства 148 456.6 145 609.0 2.0% Доля индивидуально обесцененных кредитов

в суммарном кредитном портфеле 3.1% 3.1% 0.0 п.п. Общая достаточность капитала по Базель III 25.0% 24.2% +0.8 п.п. Коэффициент достаточности капитала Н 1.0

(в соответствии с требованиями ЦБ РФ) 13.5% 13.0% +0.5 п.п.

Доля ликвидных активов за 1 квартал 2019 составила 27.5% от совокупных активов банка. Инвестиционный портфель ценных бумаг со сроком погашения до двенадцати месяцев составил 68 561.4 млн руб., денежные средства и эквиваленты показали снижение на 3.2% до 218 807.5 млн руб., снижение вызвано снижением операций обратного РЕПО на 32.6% до 73 161.3 млн руб. Банк исторически перевыполняет нормативы ликвидности ЦБ: Н2 на 01.04.2019 составил 111.3% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 160.5% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 48.3% (при регуляторном максимуме в 120%).

Рост портфеля наблюдался в следующих сегментах: средний бизнес (+6.8% до 61 291.5 млн руб.), малый и микробизнес (+4.3% до 22 967.4 млн руб.), розничные клиенты (+2.2% до 272 535.3 млн руб.) и крупного корпоративного бизнеса (+8.5% до 372 455.6 млн руб.).

Рост портфеля сопровождался стабильным качества активов, доля индивидуально обесцененных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов составила 3.1%.

Средства клиентов показали снижение по сравнению с концом 2018 года (-3.2%) и составили 844 705.8 млн руб. Средства физических лиц показали снижение на 0.2% до 465 591.2 млн руб. Доля текущих счетов в пассивах розничных клиентов составила 75.8%.

Средства юридических лиц снизились на 6.5% до 379 114.5 млн руб. по сравнению с концом 2018 года.

Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) за 2018 год составило 86.3%.

Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, снизились на 6.6% по сравнению с концом 2018 года за счет валютного эффекта и составили 34 500.8 млн руб. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка составила 3.6% по состоянию на 30.04.2019.

Собственные средства банка увеличились на 2.0% по сравнению с концом 2018 года и составили 148 456.6 млн руб. В 2019 году Банк выплатил дивиденды на общую сумму 6 842.1 млн руб.

Банк обладает значительной достаточностью капитала и полностью отвечает регуляторным требованиям к капитализации.

Коэффициенты достаточности капитала значительно превышают минимально допустимые и составили по состоянию на 01.04.2019: Н 1.1. — 10.1% (нормативный минимум 4.5%), Н 1.2 — 10.8% (нормативный минимум 6.0%), Н 1.0 — 13.5% (нормативный минимум 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 30.04.2019 составила 25.0%.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк занимает 11-е место по размеру активов по итогам 1 квартала 2019 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» Райффайзенбанк находится на 4-м месте в России по объему средств на счетах частных лиц, 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2018 года и 7-е место по чистой прибыли

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию).

Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,1 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

После слияния Райффайзен Банк Интернационал и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), состоявшегося в марте 2017 года, объединенный банк (как ранее РБИ) действует под наименованием Райффайзен Банк Интернациональ АГ. РБИ перешли все права, обязанности и обязательства РЦБ.