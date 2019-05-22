Корпоративные волонтеры Приангарья помогли высадить более 20 тысяч сосен в Шелеховском районе

Представители Иркутского отделения Национального совета по корпоративному волонтерству (ИО НСКВ) приняли участие в акции, приуроченной ко Всероссийскому дню посадки леса. Благодаря участию 56 добровольцев, в числе которых были сотрудники компаний Т.Б.М, En+ Group и «Леруа Мерлен», в Шелеховском районе восстановили около 5 га уничтоженного леса. Фото предоставлено пресс-службой компании En+ Group

Руководили посадкой, инструктировали участников и высаживали деревья вместе с волонтерами сотрудники территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Шелеховскому лесничеству. Также в акции приняли участие представители администрации Шелеховского района, соорганизатором мероприятия выступила ассоциация «Защитим Байкал вместе». Высадка сосен заняла у волонтеров 5 часов. Теперь на месте леса, вырубленного в 1980-е годы для сельскохозяйственных работ, которые так и не были проведены, появились двухлетние саженцы из мегетского лесопитомника. Фото предоставлено пресс-службой компании En+ Group

Среди участников пятничного мероприятия в районе пос. Пионерск были и представители движения корпоративного добровольчества Иркутской области: сотрудники компаний Т.Б.М, «Леруа Мерлен», а также En+ Group ­– инициатора развития корпволонтерства в Иркутской области. Благодаря усилиям участников акции, засаженные гектары гослесфонда через 7 лет можно будет назвать полноценным лесом.

Дарья Мусихина, председатель иркутского отделения НСКВ, En+ Group:

– Результаты совместных усилий волонтеров этой акции станут видны только через какое-то время, когда посаженные 30-сантиметровые саженцы превратятся в деревья. Это особый опыт – обычно эффект от акций, в которых принимают участие корпоративные волонтеры, виден почти сразу – будь то уборка мусора на Байкале или сбор пластиковых пакетов. С лесом все сложнее – он быстро уничтожается и долго восстанавливается. Для нас особо ценно то, что сотрудники компаний готовы тратить свое время на такие долгосрочные и трудозатратные проекты.

Фото предоставлено пресс-службой компании En+ Group

Татьяна Бутакова, директор ассоциации «Защитим Байкал вместе», Т.Б.М.:– Ежегодно по всей стране в мае проходит День посадки леса. Это уникальная возможность для всех неравнодушных общими усилиями возродить утраченные леса. Наше небезразличное отношение к природе и внимание к судьбе лесов поможет сохранить и приумножить лесные богатства Сибири. Пусть посаженные нами деревца превратятся в лес – для чистого воздуха, местной флоры и фауны!

Ирина Маренкова, менеджер по работе с клиентами, «Леруа Мерлен»:

– Чтобы сохранить природу для наших будущих поколений, следует бережно относиться к лесным массивам и восстанавливать их. С момента появления компании «Леруа Мерлен» на иркутском рынке мы рады принимать участие в проектах корпоративной социальной ответственности, потому что для нас это важно. Радует то, что наши коллеги разделяют взгляды на сохранение планеты, и мы вместе стремимся ей помочь.