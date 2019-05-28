«Всё зависит от нас самих». Иркутские предприниматели на Sbertalks рассказали о бизнес-климате в регионе

Стагнация, низкий потребительский спрос, сложные времена? Как оценивают бизнес-климат иркутские предприниматели? Чем интересен Sbertalks опытным бизнесменам и начинающим предпринимателям? Какие вопросы они хотели бы обсудить на будущем Sbertalks 5.0? Об этом они рассказали SIA.RU в рамках видеоинтервью.

Многочисленные опросы предпринимателей показывают, что три первых месяца 2019 года оказались самыми сложными за последние три года. Причины кроются в сокращении реальных доходов населения, общем ухудшении макроэкономической ситуации, к тому же не все успели перестроить свою деятельность с учетом фактора повышения НДС.

Иркутские бизнесмены уверены, что не все так драматично, и многое зависит от них самих.

«С точки зрения b2b, ситуация с продажами промышленного оборудования не выглядит как стагнация, скорее наоборот, – делится своими впечатлениями Виктор Болдаков, генеральный директор «Тимбермаш Байкал». – А вот с точки зрения b2с – отелей, кофеен, ресторанов – действительно бизнес стагнирует, потому что платежеспособный спрос и покупательская способность населения падает».

«Наша компания занимается производством функционального спортивного питания, мы не заметили падения спроса и стагнации. Надо искать свою целевую аудиторию, – уверен Александр Касьянов, генеральный директор иркутской компании «Экофабрика». – Да, рынок меняется, под него надо постоянно подстраиваться, главное – не стоять на месте, тогда все будет нормально».

«Я действительно довольно часто слышу, что бизнес сетует на сложность финансирования, недостаточность денег. На самом деле не все так плохо, – говорит Андрей Березной, директор Иркутского филиала ПАО «МТС». – Пример – наша компания. Мы развиваемся и развиваемся довольно быстрыми темпами».