«Инвесторов всегда волнуют одни и те же вопросы». Вадим Исаков расскажет иркутянам, как добиться финансовой независимости

«Что будет с рублем, чего ждать на фондовых рынках, куда вкладывать деньги. Инвесторы всегда задают одни и те же вопросы вне зависимости от ситуации на рынках», – говорит Вадим Исаков, директор крупнейшего в России филиала Премьер БКС. По его словам, получить ответы на все эти вопросы иркутяне смогут на конференции БКС, которая пройдет 6 июня. Что эксперт думает о ситуации на рынке ценных бумаг, он рассказал корреспонденту SIA.RU в ходе блиц-интервью.

О новой волне кризиса, которая скоро может накрыть мировую экономику, аналитики говорят все чаще и чаще. Стоит ли разделять их беспокойство?

– Действительно, за последний год волатильность на фондовых рынках сильно возросла, макроэкономические показатели выходят разнонаправленные. Политика центральных банков также не позволяет с уверенностью говорить о завтрашнем дне. При этом мы наблюдаем рост отечественного фондового рынка. Триггерами для этого выступают фундаментальная недооцененность российского рынка по сравнению с другими EM (ред. - англ. emerging markets, развивающиеся рынки), стабильность рубля и готовность компаний платить высокие дивиденды. Рынок ценных бумаг сейчас дает лучшие инструменты для реализации разных стратегий, в том числе консервативных.

Какими инструментами и стратегиями инвесторы интересуются больше всего в последнее время? Какие вопросы их волнуют?

– Инвесторов всегда волнуют одни и те же вопросы, и так происходит вне зависимости от ситуации на рынках. Самые популярные – это «что будет с рублем», «чего ждать на фондовых рынках» и «куда вкладывать деньги». На встрече в Иркутске мы сможем обсудить все эти темы, а также узнать основы финансового планирования и управления личными сбережениями. На мой взгляд, именно с этого надо начинать любой процесс инвестирования.

Почему вы считаете, что иркутским инвесторам стоит прийти на конференцию 6 июня?

– Участие в конференции будет полезно всем, кто задумывается над своим будущим, хочет добиться финансовой независимости и интересуется инвестициями. Все мы работаем, получаем зарплату и строим планы на будущее. Деньги для нас важны, потому что они позволяют решать личные задачи и дают нам больше возможностей. Усилия и труд, затраченные на зарабатывание денег, заслуживают того, чтобы мы инвестировали какое-то свое время в знания по управлению деньгами. Это первая причина, которая может мотивировать прийти на нашу конференцию. Вторая – темы, заявленные для обсуждения, интересны, они будут нести практическую пользу.

Ну, и конечно, у участников встречи будет возможность лично познакомиться с командой иркутского филиала БКС и его руководителями. Участники смогут задать вопросы профессионалам в сфере финансов и получить ответы на многие вопросы.

БКС сегодня крупнейшая инвестиционная компания. И мы, как лидеры, помимо решения своих бизнес-задач, стремимся развивать культуру управления личными сбережениями, повышать общий уровень финансовой грамотности и помогать в принятии важных финансовых решений.

Справка:

Вадим Исаков возглавляет крупнейший в РФ филиал Премьер БКС. Входит в тройку самых цитируемых руководителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, являясь экспертом по инвестиционным решениям для состоятельных клиентов. Более 12 лет возглавляет клиентские подразделения крупнейших инвестиционных компаний и банков.

Конференция по финансовой грамотности «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал» состоится в Иркутске 6 июня в конференц-зале отеля «Marriott Courtyard Irkutsk City Center». Своими знаниями и практическими рекомендациями о том, как грамотно использовать возможности инвестиционного рынка, поделятся ведущие эксперты финансовой группы БКС и ПАО «Московская Биржа».

Регистрация на мероприятие уже открыта по ссылке: https://bcspremier.ru/knowledge/events/28498-v-nogu-so-vremenem-kak-zarabotat-i-priumnozhit-kapital/

Конференция начнется в 19:00 по местному времени (14:00 МСК) и будет транслироваться онлайн. Прямой эфир будет доступен для просмотра на сайте https://bcspremier.ru/ и на иркутском деловом портале http://sia.ru/. Принять участие в конференции и адресовать свой вопрос экспертам онлайн смогут все желающие.