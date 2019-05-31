Любимая выставка рыболовов завершила свою работу

С 28 по 31 мая выставочный комплекс «Сибэкспоцентр» посетили все те, кто профессионально увлекается рыбалкой и охотой, а также любит активно проводить свободное время на природе. В этом году в выставке приняли участие более 40 компаний из различных регионов России. Разнообразие товаров и услуг радовало посетителей, а профессиональные консультанты давали полезные советы и проводили интересные мастер-классы. Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

Итоги выставки подвели на сценической площадке выставочного комплекса. От имени Министерства лесного комплекса Иркутской области выступила главный специалист-эксперт Малышева Светлана Анатольевна и вручила заслуженные награды победителям конкурса «Фотоловушка-живая природа».Традиционно участникам выставки были вручены награды и дипломы об участии в выставке «Охота. Рыболовство. Отдых». Золотые награды получили: АО «Вологодский оптико-механический завод», АО «Новосибирский приборостроительный завод», ТД «Серебряный ручей», компания «Аква-моторс» , Центр экипировки «Покров». Серебряные награды были вручены: магазину рыболовных принадлежностей «Дикая речка», компании «Эко фиш», таёжной лавке «Тамга», ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области.

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

Все дни выставки гостей радовала активная развлекательная программа. Так, в первый день мероприятия на сценической площадке развернулось дефиле «Парад мехов», подготовленное ФГБОУ ВО Иркутским ГАУ А.А. Ежевского. Участниками которого стали компании: «Мягкое золото», «Айхал» и «Берлога-38». Демонстрировались изысканные меховые изделия из норки, и других видов пушнины.

Также в рамках выставки прошли интересные мероприятия – проведение игр «КВН» и «Что? Где? Когда?». Представители ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» организуют Квиз, а ТД «Серебряный ручей» (г. Москва) провел мастер-классы «Использование современных приманок в рыбной ловле».

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

Что касаемо деловой программы, то в первый день выставки состоялся круглый стол «Новое в любительском рыболовстве (принятие Федерального закона от 25.12.20148 г. № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации)», организованный Министерством сельского хозяйства Иркутской области. А 29 мая представители ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» был организован круглый стол на тему «Туристические маршруты и правила пребывания на территории Прибайкальского национального парка».

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

Несомненно можно сказать, что выставка «Охота.Рыболовоство.Отдых» уже на протяжении многих лет является одним их самых ожидаемых мероприятий среди любителей и профессионалов-рыболовов и охотников. Придя на выставку, каждый увлеченный сможет найти все необходимое для своего хобби и приобрести аксессуары и принадлежности, чтобы сделать рыбалку не только комфортной, но и увеличить шанс на поимку большого улова.



Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра