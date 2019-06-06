Чем отличается новое поколение предпринимателей?

Современное поколение бизнесменов резко отличается от тех, кто начинал заниматься бизнесом в 1990-х годах, — менталитетом, мобильностью, выбором маркетинговых стратегий. Сбербанк в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел дискуссионную сессию по видению перспектив бизнеса представителями поколений X, Y и Z. Модератором выступил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.

В дискуссии приняли участие шесть успешных предпринимателей, представителей нового поколения российского бизнеса: Андрей Романенко («Эвoтор»), Андрей Шутов (Factorial Group), Самира Мустафаева (SM Stretching), Андрей Ванин (Сбербанк), Евгения Роньжина (MyBusiness Community), Павел Курьянов (Black Star). Они выделили основные слагаемые успеха и обозначили новые тренды для роста предпринимательства. Все выступающие отвечали на главный вопрос Андрея Шарова: что нужно сделать, чтобы увеличить число бизнесменов в стране в три раза?

Андрей Романенко, генеральный директор «Эвoтор»:

«Главное — правильно оценить рынок и клиентов. 95% предпринимателей на старте проекта не оценивают его перспективы. Основа любого бизнеса сегодня — IT. Необходимо масштабировать свои действия и понимать, как обеспечить его рост за счет выхода на новые рынки».

Андрей Шутов, основатель Factorial Group:

«Коммуникация — это основа любого бизнеса. Клиенты хотят не просто обслуживания, а разговора. Если нет обратной связи, клиент уходит. В нашем случае интернет-реклама не работает, действуют только рекомендации. Если в вашей фирме есть наставники, то ваш бизнес будет расти кратно быстрее. Коммуникации можно сравнить с самолетом — их эффект зависит от скорости».

Самира Мустафаева, основатель сети фитнес-студий SM Stretching:

«Если у тебя есть идея, но ты в себя не веришь, то получится ли у тебя открыть свой бизнес? Мы боимся своих ошибок, поэтому найдите человека, который будет верить в вас, и верьте в себя сами. Работайте только с профессионалами — это будет защищать вас от ошибок».

Андрей Ванин, вице-президент Сбербанка:

«Сегодняшнее поколение бизнесменов — это люди, которые сделали себя сами, self-made people PRO. Они сами себе исследователи (self-search), сами учатся (self-educated). Они знают, кем они будут и что для этого нужно пошагово сделать (self-reflected). И они сами выбирают для себя сферу деятельности (self-employed)».

Евгения Роньжина, президент международного сообщества предпринимателей MyBusiness Community:

«Хочу поспорить с предыдущими спикерами. Их предложения зависают в воздухе, поскольку не дают ответа на вопрос, как увеличить число предпринимателей. Да, нужна бизнес-идея, но как ее найти? Вот вопрос, который задают предприниматели на форумах. Увеличить число предпринимателей можно, если создать для них среду общения — предпринимательское сообщество. Главное — не то, что происходит на сцене, а то, что происходит в зале. Если идет общение, то каждый успешный предприниматель приведет за собой двоих друзей в эту сферу и мы решим задачу».

Павел Курьянов, генеральный директор музыкального лейбла Black Star:

«Эмоции — основа не только жизни, но и бизнеса. Для поколения Z важны лидеры мнений, они хотят получить позитивный опыт, а не товар, хотят участвовать в том, что предпочитают те, за кем хочется идти. Человек проведет с нами 15–20 минут и захочет поделиться тем уникальным клиентским опытом, который он получил от соприкосновения с нашей компанией. Очень важно понять, на каком языке общаться с аудиторией, способы и каналы коммуникации должны быть адекватными. Ценность продукта определяют сегодня не только качество и цена, но и эмоции».