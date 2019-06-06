Только 1,6% иркутян указывают грамотность среди навыков

Сегодня, 6 июня, отмечается День русского языка (Пушкинский день в России). Накануне праздника аналитики HeadHunter выяснили, как часто соискатели из Иркутска указывают в своих ключевых навыках грамотность и грамотную речь, и насколько важны эти качества для трудоустройства. Фото: t-l.ru

По данным hh.ru, такой навык как грамотность в своих резюме указали всего 1,6% иркутян. Грамотная речь встречается в несколько раз чаще, в 7,2% резюме, опубликованных за последний год. При этом, по доле таких кандидатов, Иркутск занимает седьмую строчку среди регионов СФО и отстает от общероссийских показателей: наличие навыка «Грамотная речь» по России отметили 8,1% соискателей, а вот «Грамотность» – 2%.Что касается профессиональной принадлежности, то навыки «Грамотность» и «Грамотная речь» в Иркутске больше распространен среди соискателей сфер «Продажи», «Начало карьеры, студенты», «Административный персонал», «Юриспруденция» и «Маркетинг, реклама, PR». Реже всего его указывают в сферах «Домашний персонал», «Страхование» и «Инсталляция и сервис».

«По данным одного из опросов, который проводился HeadHunter ранее, половина соискателей регулярно работают над повышением уровня грамотности. Как они это делают? Читают художественную и профессиональную литературу, пополняют знания на специальных ресурсах в интернете.

Кроме этого, 42% полагают, что изучение русского языка является обязательным в связи с тем, что родной язык априори заслуживает постоянного изучения, в то время, как 23% респондентов основной мотивацией в изучении русского языка указали один из способов карьерного развития. Между прочим, эти респонденты не так уж далеки от истины: больше половины работодателей обращают пристальное внимание на грамотность кандидатов, и только каждый пятый готов закрыть глаза на этот вопрос, если речь идет о профессионале», – отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь. Что касается требования в вакансиях, то в этом году в 14% предложений о работе в Иркутске среди требований к кандидату встречается грамотная устная и письменная речь. Чаще всего работодатели хотели бы, чтобы этим навыком обладали специалисты сферы «Продажи».

О HeadHunter

HeadHunter – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 200 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 30 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 450 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.