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Доходы жителей Приангарья продолжают снижаться

6 июня 2019

За первый квартал 2019 года суммарные денежные доходы жителей Приангарья составили 166,5 млрд рублей. По информации Иркутскстата, в фактических ценах это на 5% больше, чем за это же время в прошлом году, а реально, с учетом инфляции – на 0,8% меньше.

<p>Фото: assante.com</p>

Фото: assante.com

В основе благосостояния – заработная плата, она обеспечивает 64% общих доходов. На социальные выплаты приходится 26%. Свою лепту в общий доход вносит предпринимательская и иная производственная деятельность (6,4%), а также доходы от собственности (3,6%).При делении общей солидной суммы на все население региона среднедушевой доход – 23153 рубля в месяц.Основу затрат населения составляют потребительские расходы, на оплату товаров и услуг направлено 132,1 млрд рублей (79,3% от суммы доходов), 26,2 млрд рублей (15,7%) поглотили обязательные платежи и взносы. По этим двум статьям отмечается рост (на 5-6% к январю-марту 2018г.).Однако втрое снизился общий прирост сбережений. Негативную роль сыграло снижение средств на счетах индивидуальных предпринимателей и наличных денег у населения, а также почти на треть возросшая задолженность по кредитам, заметное снижение расходов на покупку недвижимости, скота и птицы, частичный возврат государственных и других ценных бумаг. При этом на пополнение банковских вкладов наши земляки за 3 месяца потратили 6,6 млрд рублей (в 1,5 раза больше, чем год назад за это же время), в результате среднедушевой размер вклада вырос на 2,8 тыс. рублей.


/ СИА /
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