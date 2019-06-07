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Райффайзенбанк сообщил режим работы в праздничные дни июня 2019 года

7 июня 2019

12 июня 2019 года — праздничный день, отделения и филиалы Райффайзенбанка не работают.

В предпраздничный день банк будет работать по стандартному рабочему графику.


/ СИА /
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