Райффайзенбанк сообщил режим работы в праздничные дни июня 2019 года

12 июня 2019 года — праздничный день, отделения и филиалы Райффайзенбанка не работают.
В предпраздничный день банк будет работать по стандартному рабочему графику.
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Новости
Райффайзенбанк сообщил режим работы в праздничные дни июня 2019 года7 июня 2019
12 июня 2019 года — праздничный день, отделения и филиалы Райффайзенбанка не работают.
В предпраздничный день банк будет работать по стандартному рабочему графику.
/ СИА /
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