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Иркутская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии

7 июня 2019

В рамках XXIII Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов и директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве по вопросам продвижения событийного потенциала региона на международном уровне. Об этом сообщила пресс-служба регправительства.

<p>Фото: irkobl.ru</p>

Фото: irkobl.ru

По соглашению Иркутская область сможет задействовать ресурсы организатора крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий страны для поиска инвесторов и партнеров в России и за рубежом, укрепления имиджа и оценки эффективности проектов.

По словам Алексея Калачева, регион входит в ТОП-20 в рамках Рейтинга событийного потенциала российских регионов и имеет значительные перспективы на привлечение значимых деловых мероприятий на территорию региона. Следующим шагом взаимодействия должно стать подписание «дорожной карты», содержащей конкретные шаги по реализации соглашения.

– Благодаря соглашению с Национальным конгресс-бюро мы получаем возможность использовать потенциал структуры при организации и проведении мероприятий федерального масштаба на территории Иркутской области, которые позволят создать дополнительные условия для взаимодействия с бизнесом, привлечь инвесторов, – отметил Антон Логашов. 


/ СИА /
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