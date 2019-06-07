Снижены нормативы накопления ТКО для юридических лиц Иркутской области

По результатам сезонных замеров Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области скорректировало приказ об установлении нормативов ТКО для юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Фото: informator.news

В течение 2018-2019 годов министерством совместно с региональными операторами по обращению с ТКО, органами местного самоуправления и юридическими лицами в соответствии с требованиями федерального законодательства проводились замеры по отдельным категориям потребителей. По результатам работы определен среднегодовой норматив накопления ТКО. При этом показатели для предприятий торговли, офисных зданий и предприятий общественного питания продемонстрировали значительное снижение даже в сравнении со средними нормативами в регионах, входящих в СФО.Плата для юридических лиц за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет пересчитана с 1 января 2019 года.