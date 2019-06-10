Полмиллиона деревьев высадит РУСАЛ в Иркутской области

РУСАЛ посадит 500 тысяч деревьев в Иркутской области в рамках реализации климатической стратегии компании в области поглощения парниковых газов.

В ходе Петербургского экономического форума РУСАЛ, Федеральное агентство лесного хозяйства и правительство Иркутской области подписали соглашение о реализации добровольных проектов в области поглощения парниковых газов, которое предусматривает, в частности, посадку на территории края не менее 500 тыс. деревьев на площади 125 га на территории Кировского лесничества в Боханском районе.

Комплекс мероприятий в Иркутской области – это часть масштабного проекта по восстановлению и защите лесов, который компания реализует в рамках комплексной программы по сокращению «углеродного следа». Эта программа, которая получила название «Под зеленым крылом», предполагает посадку более 1 млн деревьев в различных российских регионах и организацию работ по охране лесов от пожаров и незаконных вырубок.

В рамках этой программы компания уже посадила 500 тыс. деревьев на территории Красноярского края. Также «Под зелёным крылом» РУСАЛа в Красноярском крае в ближайшие годы будет находиться более 500 тысяч гектаров резервных лесов Нижне-Енисейского лесничества. Охрана леса на этой территории впервые будет впервые проводится с помощью авиации.

Программа РУСАЛа по восстановлению и защите лесов способствует достижению цели ООН в области устойчивого развития, предполагающей восстановление 350 миллионов га лесов по всему миру к 2030 году в рамках борьбы с климатическими изменениями. Важно отметить, что, хотя темпы глобального обезлесения с начала 1990-х гг замедлились почти вдвое, потеря отдельных деревьев выросла на 50% в последние годы. Вновь посаженным деревьям требуется до 13 лет, чтобы достичь максимального уровня поглощения CO2, поэтому постоянная защита существующих и посадка новых лесов имеют существенное значение для снижения уровня парниковых газов.