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В Иркутске вынесен обвинительный приговор по хищению около 2,7 млн. рублей у участников долевого строительства

10 июня 2019

52-летнего иркутянина обвиняют в хищении 2,7 млн. рублей у участников долевого строительства.

Октябрьский районный суд Иркутска установил, что ирткутянин на земельном участке, предоставленном ему министерством имущественных отношений Иркутской области на основании договора аренды для индивидуального жилищного строительства, без разрешительной документации самовольно, под видом индивидуального жилого дома, возвел многоквартирный жилой дом.

Впоследствии он стал реализовывать жилые помещения гражданам, в результате чего трем гражданам причинен ущерб на общую сумму около 2,7 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В ноябре 2015 года указанный дом признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших на сумму около 2,7 млн. рублей удовлетворены в полном объеме.


/ СИА /
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