Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в мае 2019 года увеличилось на 1,1 %

Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области за май 2019 года составило 4317,7 млн кВт•ч, что на 1,1 % больше аналогичного показателя 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского РДУ филиала АО «СО ЕЭС».

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за май 2019 года составила 4614,0 млн кВт•ч, что на 14,2 % больше, чем в мае 2018 года. При этом суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за май снизилась на 0,3 %, составив 1103,9 млн кВт•ч, а выработка гидроэлектростанций увеличилась на 19,7 %, до 3510,1 млн кВт•ч.

С начала 2019 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 24085,1 млн кВт•ч, что больше объема потребления за январь – май 2018 года на 0,1 %.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Иркутской области с начала 2019 года составила 23398,8 млн кВт•ч, что на 13,8 % больше объема выработки за аналогичный период 2018 года.

В мае 2019 года потребность в электроэнергии энергосистемы Иркутской области обеспечивалась электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ. Избыток электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы Иркутской области, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За май 2019 года объем перетока из энергосистемы Иркутской области составил 296,3 млн кВт•ч. В целом с начала 2019 года объем перетока в энергосистему Иркутской области составил 686,3 млн кВт•ч.