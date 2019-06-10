Азиатско-Тихоокеанский банк сообщил режим работы в праздничные дни июня 2019 года

Азиатско-Тихоокеанский банк обращает внимание на режим работы банка в праздничные дни:

11 июня – работа офисов осуществляется с уменьшением продолжительности рабочего дня на один час;

12 июня – выходной день;

С 13 мая АТБ работает в обычном режиме.

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисленных процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Даты погашения кредитов, попадающие на 12 июня, переносятся на 13 июня без применения штрафных санкций.

Кроме того, можно воспользоваться приложением АТБ-Мобайл (https:my.atb.su), которое позволит без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж можно осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.