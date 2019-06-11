Росгеология начала поиск подземных источников для обеспечения водой золотодобытчиков Приангарья

«Иркутскгеофизика», входящая в состав Росгеологии, приступила к поиску подземных вод для обеспечения водоснабжения объектов золотодобывающей промышленности в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщает 11 июня пресс-служба компании.

Работы ведутся в 80-ти километрах от посёлка Маракан. Здесь расположены вахтовые участки золотодобывающих предприятий. Источником водоснабжения в настоящее время являются поверхностные водотоки.

Геологи проведут работы на трёх поисковых объектах – Кевактинском, Желтуктинском, Михайловском – и оценят ресурсный потенциал территории.

Специалисты намерены пробурить три поисково-разведочных скважины глубиной 100 метров, выполнить геофизические исследования, топогеодезию, режимные наблюдения, опытно-фильтрационные, лабораторные и камеральные работы.

Геологоразведку планируется закончить в июне 2020 года.