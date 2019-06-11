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Пассажиропоток на ВСЖД за 5 месяцев 2019 года снизился на 0,7% – до 4,8 млн человек

11 июня 2019

Пассажиропоток на Восточно-Сибирской железной дороге за первые 5 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го снизился на 0,7% и составил 4,8 миллиона человек, сообщает 11 июня пресс-служба ВСЖД.

С января по май 2019 года с вокзалов и станций ВСЖД в поездах дальнего следования было отправлено более 1,1 миллиона пассажиров – на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  В пригородном сообщении перевезено на 1,8% меньше – 3,7 миллиона человек.

В мае 2019 года в поездах дальнего следования перевезено на 8,8% пассажиров больше – 228 тысяч человек, в пригородном – около 908 тысяч, что на 0,3%, чем за аналогичный период 2018 года.


/ СИА /
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