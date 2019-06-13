Стационар районной больницы стоимостью более 1 миллиарда рублей открыли в Бохане

Стационар районной больницы в посёлке Бохан Иркутской области открылся 10 июня, его строительство обошлось в 1 миллиард 167 миллионов рублей, сообщалось на сайте регправительства.

По информации на сайте, стационар рассчитан на 155 мест. В нём разместятся акушерское, гинекологическое, педиатрическое, реанимационное и приёмно-диагностическое отделения.

Кроме того, планируется открытие первичного сосудистого отделения, травмацентра второго уровня, межмуниципального центра малоинвазивной хирургии и психиатрического отделения.

В сообщении также отмечается, что в 2017 году открылась первая часть больничного комплекса – поликлиника. На её строительство было потрачено около 489 миллиона рублей.